Около 6,5 млн человек привились в Москве от гриппа

Около 6,5 млн человек привились в столице от гриппа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Расслабляться совсем не надо. Порядка 6,5 млн человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай бог, чтобы и дальше так сохранялась такая ситуация. Это большая помощь в борьбе с COVID-19, потому что когда нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID-19 — это, конечно, было бы совсем нехорошо», — сказал Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что за первые пять часов на прививку от коронавируса в столице записались 5 тыс. человек.