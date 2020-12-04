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Москва

Сергей Собянин: Около 6,5 млн человек привились в Москве от гриппа 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Около 6,5 млн человек привились в Москве от гриппа
Фото: РИА Новости
Около 6,5 млн человек привились в столице от гриппа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Расслабляться совсем не надо. Порядка 6,5 млн человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай бог, чтобы и дальше так сохранялась такая ситуация. Это большая помощь в борьбе с COVID-19, потому что когда нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID-19 — это, конечно, было бы совсем нехорошо», — сказал Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что за первые пять часов на прививку от коронавируса в столице записались 5 тыс. человек.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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