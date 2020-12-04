Около 6,5 млн человек привились в Москве от гриппа

«Расслабляться совсем не надо. Порядка 6,5 млн человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай бог, чтобы и дальше так сохранялась такая ситуация. Это большая помощь в борьбе с COVID-19, потому что когда нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID-19 — это, конечно, было бы совсем нехорошо», — сказал Сергей Собянин.