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Москва

Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся снегопады 

РИА Новости 2 часа назад
Москвичам пообещали снегопады
Фото: РИА Новости
Вероятность снегопадов в Москве повысится ближе к середине месяца, к этому же периоду окончательно замерзнут водоемы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вероятность снегопадов повысится ближе к середине месяца, когда самоизоляция антициклона ослабит его и с запада начнут прорываться снеговые циклоны, неся с собой атлантическое тепло и околонулевую температуру", — сообщил Тишковец.

Вместе с тем синоптик отметил, что в такой обстановке условий для полноценного лыжного спорта не будет, а вот для конькобежцев — "самое то, кроме катков окончательно замерзнут и водоемы".
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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , РИА Новости
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