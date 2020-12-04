Москвичам пообещали снегопады

Вероятность снегопадов в Москве повысится ближе к середине месяца, к этому же периоду окончательно замерзнут водоемы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Вероятность снегопадов повысится ближе к середине месяца, когда самоизоляция антициклона ослабит его и с запада начнут прорываться снеговые циклоны, неся с собой атлантическое тепло и околонулевую температуру", — сообщил Тишковец.

Вместе с тем синоптик отметил, что в такой обстановке условий для полноценного лыжного спорта не будет, а вот для конькобежцев — "самое то, кроме катков окончательно замерзнут и водоемы".