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Пять тысяч человек записались на прививку от коронавируса за пять часов 

Газета.Ru 3 часа назад
Пять тысяч записались на прививку за пять часов
Фото: Газета.Ru
Пять тысяч человек записались на прививку от коронавируса за пять часов в первый день регистрации. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"За первые пять часов на прививку записалось пять тысяч человек", — написал Собянин.

Среди записавшихся врачи, соцработники и учителя, то есть те, кто больше всего рискуют здоровьем сегодня. В Москве коронавирусом заразились 632 057, выздоровели 478 724, погибли 9 203 человека. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Российский фонд прямых инвестиций
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