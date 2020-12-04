Пять тысяч записались на прививку за пять часов

Пять тысяч человек записались на прививку от коронавируса за пять часов в первый день регистрации. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.
"За первые пять часов на прививку записалось пять тысяч человек", — написал Собянин.
Среди записавшихся врачи, соцработники и учителя, то есть те, кто больше всего рискуют здоровьем сегодня. В Москве коронавирусом заразились 632 057, выздоровели 478 724, погибли 9 203 человека. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".