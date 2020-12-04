5 тысяч москвичей записались на прививку от COVID-19

Москве за первые пять часов регистрации на прививку от коронавируса зарегистрировались 5 тыс. человек. По словам мэра города Сергея Собянина, среди них врачи, учителя, соцработники — люди, которые находятся в зоне риска. Сделать прививку можно будет уже с 5 декабря. Для этого по всей Москве оборудованы 70 прививочных пунктов.

На вакцинацию от коронавируса в Москве записались 5 тыс. человек. По словам мэра столицы Сергея Собянина, столько желающих набралось за первые пять часов регистрации на прививку.

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тыс. человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — написал чиновник в своем блоге.

Запись на вакцинацию от коронавируса открылась в пятницу, 4 декабря. Пункты вакцинации начнут свою работу с субботы, 5 декабря. По словам мэра, электронная запись открывается «с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации».

Для прививки используется препарат Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V». Всего в Москве откроется около 70 прививочных пунктов, но планируется открыть еще 100.

«Мы открыли 70 центров вакцинации, очень надеемся, что вакцины с каждым днем в Москву будет поступать все больше и больше, и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество», — отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Москва 24».

Собянин, в свою очередь, заверил, что в российской столице создана вся цепочка вакцинации как технологического, так и организационного уровней. В частности, подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. В прививочных пунктах есть медицинские холодильники, а персонал прошел специальное обучение.

Первыми, кто получит вакцину, станут врачи, учителя и соцработники. Но, как только поступят большие партии вакцины, перечень категорий людей будет расширен.

Накануне московские власти назвали требования, которым должны соответствовать желающие привиться вакциной от коронавируса. Так, в Москве будут делать прививки только совершеннолетним. Возраст, допущенный до вакцинации — от 18 до 60 лет. У этих желающих не должно быть хронических заболеваний. Кроме того, к процессу не будут допущены те, кто уже принимал участие в клиническом исследовании вакцины, либо в течение двух недель до прививки болел ОРВИ. Сделать прививку не смогут кормящие и беременные женщины, а также те, кто делал другую прививку за последние 30 дней.

Помимо этого, желающие должны быть прикреплены к московской поликлинике. В среду президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 уже со следующей недели. В первую очередь она должна стать доступной для людей из групп риска.

«Я знаю, что уже более 2 млн доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», — добавил глава государства в среду на открытии в режиме видеоконференции многофункциональных медцентров Минобороны РФ.

За последние сутки в России выявили 27 403 новых случая коронавируса. Среди российских регионов в течение всей пандемии вируса лидирует Москва. За сутки на нее пришлась почти четверть зараженных — 6868. Всего в Москве было зарегистрировано более 632 тыс. случаев коронавируса, выздоровели почти 479 тыс. человек, умерли 9203 пациента.

Что касается показателей по всей стране, то с февраля, когда вирус стал активно распространяться по России, было выявлено 2 402 949 случаев коронавируса во всех регионах. За весь период COVID-19 стал основной причиной смерти 42 176 человек, выздоровело 1 888 752 человека.