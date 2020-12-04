Москвичи готовят обращение к Собянину

Сложившаяся ситуация вынуждает жителей района Филёвский Парк обратиться к Вам за помощью. Строительный беспредел в районе Филёвский Парк вышел на космический уровень. В планах уничтожение стадиона «Фили», о котором заявляют представители коммерческих структур. Просим вас вмешаться и защитить жителей района, москвичей, от произвола строителей и запретить планы по уничтожению стадиона «Фили», — говорится в обращении депутата, копия которого имеется в распоряжении NEWS.ru.

Прохоров отметил, что клуб «Фили» имеет более чем 70-летнюю историю, а на стадионе регулярно проводятся детские и ветеранские соревнования. Сбор живых подписей у жителей под обращением к мэру Москвы состоится в выходные. Между тем созданная ранее электронная петиция за сохранение стадиона будет передана главе Роскосмоса Рогозину , руководителю администрации президента Вайно, зампредседателя правительства Борисову, министру спорта Матыцину и мэру Москвы.

Ранее гендиректор Роскосмоса Рогозин, который является председателем попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР), заявил, что ФГР прорабатывает вопрос создания в Москве Дворца гандбола международного уровня в Филях. По словам Рогозина, проект уже есть, основные решения приняты. 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона регбийного клуба «Фили» гандбольным центром, где был презентован план нового спортивного комплекса. После этого ведущие спортивные комментаторы высказались против сноса комплекса «Фили» и была создана петиция на имя главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

В свою очередь, как сообщалось, с сотрудников завода ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию, в экстренном порядке собирают подписи в поддержку сноса регбийного стадиона «Фили» в Москве и постройки на его месте гандбольного центра. Позже Роскосмос удалил со своего сайта новость месячной давности, в которой было сказано о строительстве гандбольной арены на восемь тысяч зрителей общей площадью 70 тысяч квадратных метров, писал NEWS.ru.