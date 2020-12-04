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Более 20 тысяч москвичей вакцинировались «Спутником V» 

Газета.Ru и ещё 10 3 часа назад
20 тыс. москвичей вакцинировались «Спутником V»
Фото: РИА Новости
В Москве 20 тысяч человек уже привились вакциной от "Спутник V" от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
По ее словам, лишь 273 человека (1,5%), участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины, заразились COVID-19.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве всего зафиксировано 632 057 случаев коронавируса. Жертвами болезни за весь период стали 9 203 человека, вылечились 478 724 пациента.
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