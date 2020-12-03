Награждение лауреатов конкурса «Город для всех»

В четверг, 3 декабря, министр правительства Москвы , руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак вручил награды победителям и лауреатам городского смотра-конкурса «Город для всех».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Церемонию награждения приурочили к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

— Этот день — хороший повод вспомнить о тех людях, которым нужны особая забота и внимание, — сказал министр столичного правительства.

Евгений Стружак отметил, что в Москве в настоящее время проживают более миллиона человек с особыми потребностями.

— Правительство города вместе с различными организациями и неравнодушными людьми делает все для того, чтобы сделать столицу более комфортной, уютной и доступной, — подчеркнул он. — Самое главное для нас — это люди, которым мы все вместе можем помочь.

Министр добавил, что конкурс-смотр «Город для всех» является частью большой государственной программы. Он проводится уже более 10 лет подряд.

— Это не просто конкурс, а целая философия, смысл жизни для многих. Он направлен на то, чтобы мотивировать всех — государственных служащих, неравнодушных людей — на свершения во имя добра и людей, которым нужна помощь, — сказал Евгений Стружак.

В этом году префектурами административных округов города Москвы для участия на городском уровне конкурса было отобрано 90 участников. Победителями стали 30 учреждений в 11 номинациях. В их числе столичные организации, сумевшие сделать свои помещения максимально удобными для людей с разными формами инвалидности и маломобильных горожан. В пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы уточнили, что основным критерием при отборе лауреатов конкурса стала степень комфортности и доступности для людей с ограниченными возможностями приспособленных учреждений. Оцениваются также эстетическая и дизайнерская составляющие выполненных на объекте работ.

Победителем в номинации «Организация социальной защиты населения, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации , организация медико-социальной экспертизы, создавшее лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым в нем услугам» признан Центр занятости населения столицы, расположенный на улице Щепкина, 38, стр. 1.

— Люди, которые собрались в этом зале, объединены одной важной миссией — предоставление дополнительных возможностей людям, у которых по состоянию здоровья они ограничены, — сказала первый заместитель директора Центра занятости Мария Устинова.

По ее словам, доступная среда — это не только технические возможности.

— Это формирование определенного жизненного пространства, в котором люди с ограниченными возможностями будут чувствовать себя на равных с остальными, — отметила Устинова.

Первый замдиректора Центра занятости добавила, что они изменили подходы в трудоустройстве людей с инвалидностью. В частности, они предлагают работодателям не искать людей под конкретные вакансии, а посмотреть на тех кандидатов, которые наиболее замотивированы и компетентны, и найти им место в своих компаниях.

Стоит отметить, что развитию безбарьерной среды в городе уделяется огромное внимание. Все столичные учреждения призваны обеспечить беспрепятственный доступ к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города людям с инвалидностью, включая граждан, использующих кресла-коляски или собак-поводырей. Для этого необходимы дублирование открытых лестниц пандусами, установка тактильных покрытий и поручней, обустройство мест отдыха, расширение дверных проемов, устранение порогов, понижение бордюров.

— Сегодня 86 процентов городских социально значимых объектов полностью или частично приспособлены для удобства этой категории граждан, — сообщили в департаменте.