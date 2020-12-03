Пояснен порядок получения прививки от коронавируса

Желающим получить прививку от коронавируса москвичам необходимо соблюдать определенный порядок действий. Правила вакцинации опубликованы в Telegram -канале РИА Новости

Оставить заявку на процедуру надо на портале mos.ru и сделать это можно только тем, кто прикреплен к столичным поликлиникам. Запись доступна на две недели вперед и пока только для врачей, учителей, соцработников, то есть для первоочередных групп риска. Позже, по мере поступления больших партий препарата, вакцинироваться смогут и другие жители.

Уколы будут делать в 70 пунктах на базе городских взрослых поликлиник, с 8 утра до 8 вечера. На прививку необходимо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности. Весь процесс займет около часа. Сначала проводится 10-минутный осмотр врача, затем для пациента отдельно размораживается вакцина, это занимает около 15 минут. После прививки медики еще 30 минут наблюдают за самочувствием человека.

В публикации поясняется, что записаться на вакцинирование на сайте mos.ru нужно только один раз. Сообщение с напоминанием о второй прививке придет по смс. В конце горожанин получит сертификат с отметками о двух прививках, названием вакцин, подписью врача и датой вакцинации.