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Москвичам пояснили порядок получения прививки от коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Пояснен порядок получения прививки от коронавируса
Фото: РИА Новости
Желающим получить прививку от коронавируса москвичам необходимо соблюдать определенный порядок действий. Правила вакцинации опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
Оставить заявку на процедуру надо на портале mos.ru и сделать это можно только тем, кто прикреплен к столичным поликлиникам. Запись доступна на две недели вперед и пока только для врачей, учителей, соцработников, то есть для первоочередных групп риска. Позже, по мере поступления больших партий препарата, вакцинироваться смогут и другие жители.
Уколы будут делать в 70 пунктах на базе городских взрослых поликлиник, с 8 утра до 8 вечера. На прививку необходимо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности. Весь процесс займет около часа. Сначала проводится 10-минутный осмотр врача, затем для пациента отдельно размораживается вакцина, это занимает около 15 минут. После прививки медики еще 30 минут наблюдают за самочувствием человека.
В публикации поясняется, что записаться на вакцинирование на сайте mos.ru нужно только один раз. Сообщение с напоминанием о второй прививке придет по смс. В конце горожанин получит сертификат с отметками о двух прививках, названием вакцин, подписью врача и датой вакцинации.
3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте массовой вакцинации от COVID-19 в столице. С 4 декабря электронная запись доступна для работников образования, здравоохранения и городских социальных служб. 5 декабря заработают прививочные пункты.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости , Mos.ru
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