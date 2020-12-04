Пассажиров метро будут призывать не класть ногу на ногу

Московские власти пообещали рассмотреть предложение общественников о том, чтобы в метрополитене звучали обращенные к сидящим пассажирам призывы не класть ногу на ногу.

Предложение было размещено на интернет-портале Российской общественной инициативы. Сводится оно к тому, что из-за манеры многих пассажиров метро сидеть, положив ногу на ногу, их попутчикам неудобно передвигаться по вагонам и даже стоять, а обувь сидящих может запачкать ноги тех, кто стоит.

По мысли активистов, объявления с призывами не класть ногу на ногу должны звучать в самих поездах, в подземных переходах между станциями и на эскалаторах столичного метро.