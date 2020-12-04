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Москва

Пассажиров московского метро будут призывать не класть ногу на ногу 

Инфо 24 и ещё 1 3 часа назад
Пассажиров метро будут призывать не класть ногу на ногу
Фото: РИА Новости
Московские власти пообещали рассмотреть предложение общественников о том, чтобы в метрополитене звучали обращенные к сидящим пассажирам призывы не класть ногу на ногу.
Предложение было размещено на интернет-портале Российской общественной инициативы. Сводится оно к тому, что из-за манеры многих пассажиров метро сидеть, положив ногу на ногу, их попутчикам неудобно передвигаться по вагонам и даже стоять, а обувь сидящих может запачкать ноги тех, кто стоит.
По мысли активистов, объявления с призывами не класть ногу на ногу должны звучать в самих поездах, в подземных переходах между станциями и на эскалаторах столичного метро.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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