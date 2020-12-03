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Появились подробности масштабной вакцинации в Москве 

Мослента и ещё 40 5 часов назад
Появились подробности массовой вакцинации в столице
Фото: РИА Новости
В Москве с 4 декабря открывается электронная запись на прививку от коронавируса для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб. О начале масштабной вакцинации объявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в ближайшие две недели, по мере поступления больших партий вакцин, перечень категорий граждан, которые могут записаться на прививку, будет расширяться.
По информации РИА Новости, запись доступна лишь на портале mos.ru на две недели вперед — зарегистрироваться могут лишь граждане, прикрепленные к столичным поликлиникам.
Прививки будут делать в 70 пунктах на базе городских взрослых поликлиник ежедневно с 8:00 до 20:00 по московскому времени. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и справку с места работы с указанием должности.
Записываться необходимо лишь на первую прививку, за сутки до второй придет СМС-сообщение с напоминанием. По итогам врачи выдадут сертификат с отметками о двух прививках.
Ранее сообщалось, что власти Москвы выделят в 2021 году почти 10 миллиардов рублей на вакцинацию против COVID-19, которую бесплатно сможет пройти каждый житель столицы. В ближайшие три года городом на эти цели будет выделено 30 миллиардов рублей.
К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Mos.ru
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