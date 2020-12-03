Шапошников: Москва справляется с пандемией

Алексей Шапошников. Москва удачно справляется с пандемией коронавируса, показывая одни из лучших результатов в мире, сказал в интервью «Парламентской газете» председатель Мосгордумы

По его словам, Москва, как столица, туристический и торговый центр, а также главный транспортный узел страны, через который ежедневно проходит большая часть всех авиационных и железнодорожных пассажирских потоков, первой в России приняла удар новой коронавирусной инфекции.

«Но как только появилась угроза, мы тут же отреагировали: меры, предпринятые в городе, принесли результат. Столица реагирует на ситуацию с COVID-19 как живой организм», — подчеркнул Алексей Шапошников.