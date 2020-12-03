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Шапошников: Москва удачно справляется с пандемией COVID-19 

Парламентская газета 1 час назад
Шапошников: Москва справляется с пандемией
Фото: ТАСС
Москва удачно справляется с пандемией коронавируса, показывая одни из лучших результатов в мире, сказал в интервью «Парламентской газете» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, Москва, как столица, туристический и торговый центр, а также главный транспортный узел страны, через который ежедневно проходит большая часть всех авиационных и железнодорожных пассажирских потоков, первой в России приняла удар новой коронавирусной инфекции.

«Но как только появилась угроза, мы тут же отреагировали: меры, предпринятые в городе, принесли результат. Столица реагирует на ситуацию с COVID-19 как живой организм», — подчеркнул Алексей Шапошников.

Он отметил, что Правительство Москвы «с самого начала развития пандемии включилось в работу по недопущению негативных сценариев, сдерживанию распространения инфекции и сведению к минимуму летальных исходов». Был открыт первый в стране оперативный штаб и информационный центр по мониторингу ситуации по коронавирусу. «Московский опыт борьбы с коронавирусом признан успешным руководством страны», — подчеркнул Алексей Шапошников.
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Новости Москвы , Алексей Шапошников , Мосгордума , Правительство Москвы , Парламентская газета
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