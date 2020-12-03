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В приложении «Метро Москвы» теперь можно сделать заявку на сопровождение от ЦОМП 

РИАМО и ещё 4 2 часа назад
В «Метро Москвы» появилась новая функция
Фото: РИА Новости
Возможность оставить заявку на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) появилась в обновленном приложении «Метро Москвы», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы продолжаем совершенствовать сервис — теперь пассажирам с ограниченными возможностями будет удобнее заранее планировать поездки», — говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что ЦОМП работает по графику метрополитена.
Приложение «Метро Москвы» за месяц скачали уже более 200 тысяч человек, а всего их — более 4,2 миллиона, что делает приложение самым популярным среди всех от транспортного комплекса столицы. В Московском метрополитене для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы оказывают услуги по максимально безопасному и комфортному передвижению по подземке для маломобильных категорий граждан.
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