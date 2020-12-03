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Оплата проезда в транспорте Москвы с Face ID заработает в 2021 году 

Москва24 и ещё 6 3 часа назад
В московском метро появится Face ID
Фото: m24.ru
Система распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в столичном транспорте заработает в 2021 году. Как сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в настоящий момент систему тестируют при сотрудничестве с двумя крупными российскими банками, где уже есть система распознавания лиц.

"Это будет точно в следующем году, — сказал в эфире радио "Эхо Москвы". — Мы даем только инфраструктуру, связанную с биометрией. Но платежные данные хранятся только в банках — так говорит закон".

По его словам, система позволит пассажиру с банковской карточкой, которая соединена с системой биометрических данных, пройти с открытым турникетом. Ликсутов добавил, что камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Он подчеркнул, что даже лица в масках система распознает "с высокой четкостью".
Кроме того, вице-мэр анонсировал мобильное приложение MaaS (Mobility as a Service, или "Мобильность как услуга"), которое объединит столичный общественный транспорт (автобусы и трамваи), велопрокат (самокаты), такси и каршеринг. Помимо прочего, Ликсутов заявил, что в городе не планируют возвращаться к практике продажи проездных билетов у водителей автобусов и к системе турникетов в наземном общественном транспорте.
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Комментарии
Новости Москвы , Максим Ликсутов , Эхо Москвы
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