Нотариусы смогут работать по гибкому графику

"Теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы — в зависимости от дня недели, месторасположения нотариальной конторы и так далее. Ожидается, что отмена единого графика приведёт к увеличению количества нотариальных контор, которые будут работать в выходные дни и вечернее время, что более удобно для работающих москвичей", — отметили в мэрии.