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В Москве отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Нотариусы смогут работать по гибкому графику
Фото: РИА Новости
Власти Москвы отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах: теперь они смогут работать по гибкому графику и самостоятельно определять дни и часы приёма посетителей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и часы приёма посетителей. При этом количество приёмных часов не должно быть менее 30 часов в неделю. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — проинформировали в пресс-службе.

Ранее нотариальные конторы Москвы работали по единому графику, утверждённому правительством Москвы: начало работы — 09.00 или 10.00, окончание работы — 18.00 или 19.00. В выходные дни, а также в вечернее время (после 18.00 и до 21.00) работали дежурные нотариальные конторы.

"Теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы — в зависимости от дня недели, месторасположения нотариальной конторы и так далее. Ожидается, что отмена единого графика приведёт к увеличению количества нотариальных контор, которые будут работать в выходные дни и вечернее время, что более удобно для работающих москвичей", — отметили в мэрии.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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