В Москве ввели гибкий график работы нотариальных контор 

Ранее в Москве действовал единый график работы нотариусов: с 09:00 или 10:00 до 18:00 или 19:00, перерыв на обед — с 13:00 до 14:00 или с 14:00 до 15:00. В выходные дни, а также после 18:00 и до 21:00 работали дежурные нотариальные конторы.

Теперь нотариусы могут выбирать удобный для посетителей график работы. Предполагается, что введенные изменения позволят увеличить количество нотариальных контор, которые будут открыты по вечерам и в выходные, что удобно для работающих горожан.