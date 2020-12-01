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В Москве ввели гибкий график работы нотариальных контор 

РИАМО и ещё 2 2 часа назад
В Москве ввели гибкий график работы нотариальных контор
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на часы работы нотариальных контор и ввел для них минимальное количество приемных часов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Ранее в Москве действовал единый график работы нотариусов: с 09:00 или 10:00 до 18:00 или 19:00, перерыв на обед — с 13:00 до 14:00 или с 14:00 до 15:00. В выходные дни, а также после 18:00 и до 21:00 работали дежурные нотариальные конторы.
Теперь нотариусы могут выбирать удобный для посетителей график работы. Предполагается, что введенные изменения позволят увеличить количество нотариальных контор, которые будут открыты по вечерам и в выходные, что удобно для работающих горожан.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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