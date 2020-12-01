Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Память Ирины Антоновой могут увековечить в Москве

Москва24
2 часа назад
Память президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой могут увековечить в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.
Память Антоновой могут увековечить в столице
Фото: Москва 24/Александр Сивцов Москва 24/Александр Сивцов
"Я думаю, что Антонова внесла огромный вклад в нашу отечественную, советскую, российскую культуру. И вне всякого сомнения, предложение (об увековечивании памяти. – Прим.ред.) возникнет, Дума, конечно, поддержит. Другое дело – надо понимать, где установить: на доме, в котором она жила, или это должно быть связано с местом ее работы", – заявил Герасимов.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения.Ирина Антонова – лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Она являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".
Новости Москвы,Ирина Антонова,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители