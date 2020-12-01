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Служба спасения предупредила о тонком льде в Подмосковье 

Вести Подмосковья и ещё 1 2 часа назад
Жителей Подмосковья предупредили о тонком льде
Фото: АГН «Москва»
ГКУ Московской области «Центр 112» напомнило жителям Подмосковья о том, что выходить на тонкий и неокрепший лед очень опасно и запрещено. Рыбакам советуют подождать, когда толщина льда достигнет не менее 10 сантиметров. Об этом сообщает РИАМО.
Отмечается, что как только устанавливается морозная погода, то любители зимней рыбалки сразу торопятся на водоемы региона. Даже в этом году уже есть сообщения в службу «112» о провалившихся под лед рыбаках.
В ведомстве напомнили, что выходить на столь тонкий лед еще очень опасно и строго запрещается. Рыбную ловлю можно вести только на льду с толщиной не менее 10 сантиметров.
Рыбаков предупредили, что человек может продержаться в ледяной воде не более 10 минут, а смерть от переохлаждения и судорог может наступить и раньше. Толщину и прочность льда можно определить по цвету. У прочного он голубой, а вот белый лед тоньше в два раза. Самый ненадежный — это лед серого, матово-белого и желтого цветов. Он может обрушиться даже без характерного потрескивания.
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