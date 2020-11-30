Еще 76 человек с COVID умерли в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram -канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.