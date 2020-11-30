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Около 95 тысяч москвичей привлекли к ответственности за нарушение самоизоляции 

Вечерняя Москва и ещё 1 49 минут назад
95 тысяч москвичей наказали за нарушение самоизоляции
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Около 95 тысяч нарушений режима самоизоляции зарегистрировали в Москве за семь месяцев. Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
По его словам, зараженные обязательно должны соблюдать самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

— Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 94,5 тысячи граждан, — приводит слова Данчикова ТАСС.

Ранее стало известно, что более 30 граждан, которые не носили защитных масок и перчаток, выявили в торговых центрах на западе столицы. Рейды прошли в торговых центрах «Шолохов», «Западный» и «Звездочка».
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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