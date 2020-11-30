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Около восьми километров линий метро построят в Москве до конца года

Вечерняя Москва
2 часа назад
Порядка восьми километров линий метро и три новые станции планируют построить в Москве до конца этого года. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Около 8 км линий метро построят до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что в декабре 2020 года должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции «Хорошевская» до станции «Мневники», северо-восточного участка БКЛ от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская» и оборотных тупиков за станцией «Деловой центр» на Калининско-Солнцевской линии. Также специалисты проведут реконструкцию электродепо «Сокол».
Бочкарев напомнил, что с начала 2020 года в эксплуатацию ввели 15,65 километра линий и шесть новых станций столичного метро, пять из которых находятся на втором участке Некрасовской линии от станции «Авиамоторная» до станции «Лефортово», передает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, по итогам года в столице построят 23,5 километра линий и девять станций.
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