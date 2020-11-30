Около 8 км линий метро построят до конца года

Порядка восьми километров линий метро и три новые станции планируют построить в Москве до конца этого года. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Он отметил, что в декабре 2020 года должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции «Хорошевская» до станции «Мневники», северо-восточного участка БКЛ от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская» и оборотных тупиков за станцией «Деловой центр» на Калининско-Солнцевской линии. Также специалисты проведут реконструкцию электродепо «Сокол».

Бочкарев напомнил, что с начала 2020 года в эксплуатацию ввели 15,65 километра линий и шесть новых станций столичного метро, пять из которых находятся на втором участке Некрасовской линии от станции «Авиамоторная» до станции «Лефортово», передает агентство городских новостей « Москва ».