На застройку бывших промзон привлекут 25 млрд

В бывшие промзоны в Москве вложат более 25 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

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Речь идет о четырех промзонах в районах Братцево, Чертаново, Выхино и Перово общей площадью более 11 гектаров. На их месте появятся современные производства, торгово-развлекательные центры, жилищные комплексы со школами и детскими садами. Будет создано более пяти тысяч новых рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города составит почти 2 млрд рублей в год, отметили в мэрии.

При этом собственники промзон могут в течение полугода заключить договор с мэрией о комплексном развитии территорий и представить проект планировки. Если владельцы не найдут такой возможности, то инвесторов город будет искать через аукцион. Управляющий партнер M9 development Антон Минеджян говорит, что это своего рода маневр со стороны властей.

Антон Минеджян, управляющий партнер M9 development:

«Здесь, конечно, сильный ход Москва сделала, потому что в Градостроительном кодексе предусмотрены два разных способа реализации комплексного развития территорий — по инициативе правообладателя и по инициативе города. Как раз это точка разворота. Себестоимость проекта, накладные расходы, согласования разные. Если проявит себя сам правообладатель, у него в связи с действующим в Москве законодательством возникнет размер платы за изменение вида разрешенного использования. А этот размер как раз недавно был существенно увеличен, почти в два раза, немаленькая сумма. Нужно ли проявлять инициативу в изменении вида разрешенного использования или дать городу Москве? Потому что арбитражная практика уже показала, что в случае, если власти сами меняют вид разрешенного использования, то такой платы может не быть. А если мы говорим про аукцион, то совсем недавно «Интеко» выиграла небольшой аукцион на развитие промышленной зоны, практика уже создана, по которой привлекаются инвесторы на развитие чужих территорий. И тут очень интересный момент, что можно купить кота в мешке, потому что много неизвестных: это территория, где-то кто-то хозяйствует — и не один, им должны быть выплачены компенсации, им должны быть обеспечены какие-то места, допустим, такие же территории, и так далее. И если ты получаешь право, ты обязан его реализовывать. Мало того, ты несешь финансовую ответственность».

Промзоны в Москве занимают 15 тысяч гектаров. На данный момент планируется развитие 122 территорий на двух тысячах гектаров. Срок окупаемости подобных проектов, не считая жилья, семь-десять лет. Жилье окупается быстрее.

В начале ноября в Москве прошел первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития промышленной территории Коровино на севере столицы площадью 35 гектаров. Его выиграла «Интеко», инвестиции составят около 40 млрд рублей.