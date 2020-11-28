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Парк развлечений «Остров Мечты» могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
«Остров Мечты» могут закрыть на 90 суток
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в парке развлечений «Остров Мечты», парку грозит штраф до 500 тыс. руб/ или приостановление деятельности на 90 суток. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

«28 ноября Роспотребнадзором было проведено обследование парка развлечений «Остров Мечты» по адресу: проспект Андропова, д. 1, на предмет соблюдения требований санитарного законодательства, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. По результатам обследования был выявлен ряд нарушений юридическим лицом, эксплуатирующим данный развлекательный центр. Так, например, часть посетителей находилась на территории развлекательного центра без масок, были выявлены также нарушения в части отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха и нарушения в части осуществления дезинфекционной деятельности. За выявленные нарушения юридическому лицу по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток по решению суда», — сказал Кобразов.

Он отметил, что процедура временного запрета деятельности Роспотребнадзором в отношении «Острова Мечты» не применялась, парк продолжает работать.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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