Тушканчики впали в зимнюю спячку в зоопарке

В Московском зоопарке тушканчиков, которые уснули на зиму, поместили в специальные холодильники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: Сайт мэра Москвы Сайт мэра Москвы

В текущем году тушканчики впали в спячку раньше, чем в 2019 году. Спячка у этих животных начинается в разное время и зависит от температуры окружающей среды и наличия пищи.

«Наши зоологи следят за тем, чтобы жизненные циклы тушканчиков Московского зоопарка были такими же, как и у их диких сородичей. Во второй половине лета мы имитируем грызунам природную смену сезона: постепенно снижаем температуру воздуха в вольере и корректируем рацион питания», - сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что животным нужно набрать достаточную массу тела для нормальной спячки, для этого в их рацион включают высокопитательные корма.

Тушканчиков отправляют в холодильники после набора оптимального веса – порядка 400 граммов, так как за зиму животное теряет около четверти массы. Боксы, в которых содержатся грызуны, обиты поролоном для снижения уровня внешнего шума.