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Тушканчики впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке

РИАМОиещё 7
1 час назад
В Московском зоопарке тушканчиков, которые уснули на зиму, поместили в специальные холодильники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Тушканчики впали в зимнюю спячку в зоопарке
Фото: Сайт мэра МосквыСайт мэра Москвы
В текущем году тушканчики впали в спячку раньше, чем в 2019 году. Спячка у этих животных начинается в разное время и зависит от температуры окружающей среды и наличия пищи.
«Наши зоологи следят за тем, чтобы жизненные циклы тушканчиков Московского зоопарка были такими же, как и у их диких сородичей. Во второй половине лета мы имитируем грызунам природную смену сезона: постепенно снижаем температуру воздуха в вольере и корректируем рацион питания», - сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Она добавила, что животным нужно набрать достаточную массу тела для нормальной спячки, для этого в их рацион включают высокопитательные корма.
Тушканчиков отправляют в холодильники после набора оптимального веса – порядка 400 граммов, так как за зиму животное теряет около четверти массы. Боксы, в которых содержатся грызуны, обиты поролоном для снижения уровня внешнего шума.
В течение зимы тушканчиков будут взвешивать, проверять температуру и частоту сердцебиения. Животные проснутся, когда их вес достигнет летних показателей – 300 граммов.В зоопарке столицы к зимней спячке готовятся медведи, еноты, енотовидные собаки и ежи.
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