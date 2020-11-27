Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

На Москве-реке нашли масляное пятно 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
На Москве-реке нашли масляное пятно
Фото: РИА Новости
На поверхности Москвы-реки у Строгинского моста на северо-западе города обнаружили пятно нефтепродуктов общей площадью 200 кв. метров, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«В районе Строгинского моста возле улицы Авиационная на реке Москве наблюдается радужная пленка размером 100 на 200 метров», — сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что на место приехали специалисты оперативных служб, они устанавливают обстоятельства образования маслянистого пятна.
В Мосводостоке уточнили, что предприятие совместно с МЧС ищет причины возникновения пятна. «Наши специалисты совместно с МЧС на месте. Ведется поиск причины возникновения загрязнения», — сказали там.
Ранее в ноябре на Москве-реке также находили масляное пятно, специалисты проводили обработку поверхности реки сорбирующим средством.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Москву придет антициклон «Сибиряк» В Москву придет антициклон «Сибиряк» Идущий на Москву циклон «Таня» раздвоился Идущий на Москву циклон «Таня» раздвоился Собянин сравнил характер поведения коронавируса осенью и весной Собянин сравнил характер поведения коронавируса осенью и весной
Новости Москвы , Общество , Экология
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
00:37
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
00:36
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
Происшествия
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
00:13
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
В мире
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
00:58
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть