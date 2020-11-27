Столицу украсят к новогодним праздникам

Москву начали украшать к новогодним праздникам, установка праздничных элементов завершится до 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в данный момент в центре города монтируют световые конструкции. Речь идет о Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.

К праздникам оформят все административные округа и парковые территории. Там появятся новогодние ели с шарами и гирляндами, большие световые арки.

На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку «Новогодний шар» весом 35 тонн и высотой 20 метров.