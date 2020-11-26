Студенческие проездные оставят заблокированными

Власти пока оставят заблокированными студенческие проездные в Москве , так как разблокирование может кратно увеличить число поездок на общественном транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

По его словам, льготы для студентов вводились для того, чтобы они ездили на учебу, а не для того, чтобы они ездили на работу. Но власти не контролируют студентов, если они ездят по любой нужде, в любое время, в любой район и так далее, без всяких ограничений.

"Но сегодня такие ограничения есть. Мы переводили на дистанционку студентов, чтобы они находились дома, и мы не можем раскрыть проездные социальные карты, льготные карты, потому что это кратно увеличит сразу поездки на общественном транспорте, нагрузит дополнительным количеством пассажиров, увеличит дополнительно риски. Поэтому мы такое решение, к сожалению, принять не можем", — отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".