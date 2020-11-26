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В Москве показатели смертности от COVID сократились по сравнению с сентябрем 

Вероника Полынина 1 час назад
В Москве показатели смертности от COVID сократились по сравнению с сентябрем
Фото: РИА Новости
В Москве показатели смертности людей с коронавирусом в октябре сократились по сравнению с сентябрем, свидетельствует статистика департамента здравоохранения столицы.
В октябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 13 718 смертей, из них в 3 573 случаев в качестве основной или сопутствующей причины смерти был отмечен COVID-19.
От ковида как основной причины в октябре умерли 2 235 человек. Еще 1 029 человек в октябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. В 309 случаях вирус оказал влияние на развитие других заболеваний и их смертельных осложнений.

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,13%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 4,3%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — говорится в сообщении Депздрава.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем показатели сократились на 9% и 16% соответственно.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в столице зафиксировано 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1759 пациентов с COVID-19. Умерли 73 человека.
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