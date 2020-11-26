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Собянин: иммунитет к коронавирусу есть примерно у 50% москвичей 

News.ru и ещё 14 2 часа назад
Назван процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Фото: РИА Новости
Около 50% населения Москвы имеют иммунитет к COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проведённые исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу, это т-клеточный иммунитет, антитела и так далее, — отметил он во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Собянин добавил, что нет никаких гарантий того, что в дальнейшем не произойдёт повторного заражения. В связи с этим, по его мнению, важнейшей составляющей борьбы с инфекцией остаётся вакцинация населения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые в городе из-за распространения коронавируса ограничения дают свои результаты. Среди «неприятных» мер он назвал ограничения на работу ночных клубов и ресторанов, а также переход на дистанционное обучение в школах, колледжах, техникумах и вузах.
10 ноября столичные власти ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий, писал NEWS.ru.
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