В приложении «Московский транспорт» новые возможности

В обновленном приложении "Московский транспорт" можно выбрать и заказать такси, а также забронировать каршеринг или самокаты, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Также можно строить мультимаршруты на всех видах транспорта, включая велосипеды, самокаты и каршеринг. Есть возможность следить за загруженностью общественного транспорта, отслеживать его по карте и прогнозировать время прибытия.

"Вызов такси доступен прямо из приложения. "Яндекс Go" или "Ситимобил" доставит вас в нужную точку. Вам останется выбрать какой из операторов будет выгоднее для вас в нужную минуту", — отмечается в материале.

С наступлением сезона можно будет забронировать самокаты Urent и Whoosh. Приложение показывает всех операторов каршеринга на одной карте. Для пользователей доступна новая авторизация по номеру телефона. В профиле можно пополнять карту "Тройка", заказывать такси, бронировать самокаты и еще много других функций. Скоро все городские сервисы будут открыты для доступа в профиле, уточнили в ведомстве.

Самые частые и регулярные маршруты можно добавлять их в избранное. Маршруты помечаются специальными иконками на карте.

Ранее урбанист, глава Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский рассказал, что Москва будет развиваться в сторону интеграции железных дорог с городским транспортом и внедрения цифровых технологий в траспортную инфраструктуру. По словам эксперта, важным элементом развития транспорта станет внедрение информационных технологий в инфраструктуру. За последнее время транспортная сеть Москвы, по мнению Георгиевского, получила хороший импульс развития. В качестве примеров эксперт назвал открытие МЦК, выделенки, строительство новых линий метро и переход на электробусы.