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В приложении «Московский транспорт» теперь можно заказать такси и забронировать каршеринг 

Москва24 3 часа назад
В приложении «Московский транспорт» новые возможности
Фото: m24.ru
В обновленном приложении "Московский транспорт" можно выбрать и заказать такси, а также забронировать каршеринг или самокаты, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Также можно строить мультимаршруты на всех видах транспорта, включая велосипеды, самокаты и каршеринг. Есть возможность следить за загруженностью общественного транспорта, отслеживать его по карте и прогнозировать время прибытия.
"Вызов такси доступен прямо из приложения. "Яндекс Go" или "Ситимобил" доставит вас в нужную точку. Вам останется выбрать какой из операторов будет выгоднее для вас в нужную минуту", — отмечается в материале.
С наступлением сезона можно будет забронировать самокаты Urent и Whoosh. Приложение показывает всех операторов каршеринга на одной карте. Для пользователей доступна новая авторизация по номеру телефона. В профиле можно пополнять карту "Тройка", заказывать такси, бронировать самокаты и еще много других функций. Скоро все городские сервисы будут открыты для доступа в профиле, уточнили в ведомстве.
Самые частые и регулярные маршруты можно добавлять их в избранное. Маршруты помечаются специальными иконками на карте.
Ранее урбанист, глава Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский рассказал, что Москва будет развиваться в сторону интеграции железных дорог с городским транспортом и внедрения цифровых технологий в траспортную инфраструктуру. По словам эксперта, важным элементом развития транспорта станет внедрение информационных технологий в инфраструктуру. За последнее время транспортная сеть Москвы, по мнению Георгиевского, получила хороший импульс развития. В качестве примеров эксперт назвал открытие МЦК, выделенки, строительство новых линий метро и переход на электробусы.
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