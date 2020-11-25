На Москву надвигается циклон «Таня» 

Центр погоды «Фобос» сообщает, что в пятницу в столице проявит себя циклон «Таня». К выходным в Москве начнется ветер, осадки в виде дождя или мокрого снега. Такие условия, по прогнозам синоптиков, приведут к образованию гололеда.

Как отмечается в сообщении, уже завтра циклон «Таня» надвинется на Санкт-Петербург, а в Москве окажется в пятницу.

Помимо этого, уточняется, что ночью с четверга на пятницу в столице температура воздуха составит минус 1–3°. Днем в пятницу на градуснике будут те же показатели, только выше нуля.

Синоптики отмечают, что такая погода считается «теплой» для данного периода и отстает от климатических норм примерно на 2,5 недели.

Снежных сугробов москвичам специалисты пока не обещают.