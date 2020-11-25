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На Москву надвигается циклон «Таня» 

Моя Москва.онлайн 2 часа назад
На Москву надвигается циклон «Таня»
Фото: Моя Москва.онлайн
Центр погоды «Фобос» сообщает, что в пятницу в столице проявит себя циклон «Таня». К выходным в Москве начнется ветер, осадки в виде дождя или мокрого снега. Такие условия, по прогнозам синоптиков, приведут к образованию гололеда.
Как отмечается в сообщении, уже завтра циклон «Таня» надвинется на Санкт-Петербург, а в Москве окажется в пятницу.
Помимо этого, уточняется, что ночью с четверга на пятницу в столице температура воздуха составит минус 1–3°. Днем в пятницу на градуснике будут те же показатели, только выше нуля.
Синоптики отмечают, что такая погода считается «теплой» для данного периода и отстает от климатических норм примерно на 2,5 недели.
Снежных сугробов москвичам специалисты пока не обещают.
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Новости Москвы , Погода , Санкт-Петербург
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