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В Дмитровском районе Москвы ввели дом по реновации

РИА Недвижимостьиещё 13
3 часа назад
В Дмитровском районе Москвы по адресу Долгопрудная улица, владение 7 завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
В Дмитровском районе ввели дом по реновации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дом состоит из двух секций. Фасады выполнены в бежевых тонах и облицованы клинкерной плиткой. Всего в здании размещено 148 квартир общей площадью более 9 тысяч квадратных метров, отмечается в релизе.
Первые этажи жилого дома – нежилые. Здесь смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения: кафе, аптеки, магазины, сервисные службы. Входы в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже каждой секции выполнены в один уровень с поверхностью земли, добавляется в сообщении.
Столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали в эксплуатацию более 60 домов, свыше 260 находятся в стадии проектирования и строительства.
Новости Москвы,РИА Новости,
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