В Дмитровском районе ввели дом по реновации

В Дмитровском районе Москвы по адресу Долгопрудная улица, владение 7 завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, говорится в сообщении столичного департамента строительства.

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Дом состоит из двух секций. Фасады выполнены в бежевых тонах и облицованы клинкерной плиткой. Всего в здании размещено 148 квартир общей площадью более 9 тысяч квадратных метров, отмечается в релизе.

Первые этажи жилого дома – нежилые. Здесь смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения: кафе, аптеки, магазины, сервисные службы. Входы в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже каждой секции выполнены в один уровень с поверхностью земли, добавляется в сообщении.