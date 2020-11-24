Музеи Московского Кремля запустили новый сайт

"Мы предлагаем учителям и школьникам серию вспомогательных материалов к урокам, которые помогут расширить круг привычных источников и взглянуть на исторические события сквозь призму художественных памятников. Мы надеемся, что материалы нового сайта помогут преподавателям найти новые повороты привычных тем, оживить урок, а школьники, многие из которых сейчас обучаются в дистанционном режиме, откроют для себя новые способы познания исторических событий, научатся анализировать исторические источники — произведения живописи и прикладного искусства, археологические находки и архитектурные памятники", — сказала Дмитриева.