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Собянин назвал запас коечного фонда в Москве 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом.
Об этом он заявил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«И количество загрузки коечного фонда тоже составило около 3%, что позволяет стабилизировать эту ситуацию. Тем не менее мы держим в запасе очень большой коечный фонд — около 5 тысяч. Причем если взять всю группировку в 17 тысяч, половина из этой группировки госпитальной создана в резервных госпиталях», — сказал Собянин.

Он отметил, что не затронуты больницы, которые оказывают плановую и экстренную помощь.
Также Собянин заявил о «сглаживании» ситуации с коронавирусом в Москве.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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