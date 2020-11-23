Собянин назвал запас коечного фонда в Москве 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица держит в запасе коечный фонд объемом около 5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«И количество загрузки коечного фонда тоже составило около 3%, что позволяет стабилизировать эту ситуацию. Тем не менее мы держим в запасе очень большой коечный фонд — около 5 тысяч. Причем если взять всю группировку в 17 тысяч, половина из этой группировки госпитальной создана в резервных госпиталях», — сказал Собянин.

Он отметил, что не затронуты больницы, которые оказывают плановую и экстренную помощь.