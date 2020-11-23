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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве сглаживается 

ТАСС 1 час назад
Уже действующие в Москве ограничения из-за коронавируса крайне неприятны, но необходимы и дают эффект. Об этом заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер ограничительного характера в Москве. Это крайне неприятные, но необходимые меры. Это и дистанционное обучение, работа на удаленке, ограничительные меры в области культурно-массовых мероприятий и ряд других, включая ограничения работы ресторанов и ночных клубов", — сказал Собянин.

"Это, безусловно, дает свой эффект. В последние две недели мы видим сглаживание [эпидемического] процесса", — добавил мэр.

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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство РФ
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