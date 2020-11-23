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Власти Москвы заверили, что не планируют вводить пропускной режим 

Газета.Ru 1 час назад
Власти не планируют введение пропускного режима в городе
Фото: Газета.Ru
Власти Москвы допускают разные варианты развития ситуации с коронавирусом, в том числе ужесточение ограничений, но введение пропусков не рассматривают, пишет «Интерфакс» со ссылкой на два источника в правительстве.

«Локдаун в Москве, введение пропускного режима в ближайшее время не планируется», — сказал источник.

Он также подчеркнул, что все будет зависеть от конкретной ситуации, но закрытие города — крайняя мера.
В столице коронавирусом заразились 560 579, выздоровел 410 641, скончались 8 379 человек.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Интерфакс
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