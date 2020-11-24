"Президиум правительства Москвы принял решения об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт). Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%, ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%", — сказали в пресс-службе.