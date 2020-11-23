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ЧП в метро: движение остановлено из-за возгорания 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
ЧП в метро: движение остановлено из-за возгорания
Фото: РИА Новости
Движение поездов приостановлено между станциями метро «Белорусская» и «Новокузнецкая». Пожарные проверяют сообщение о возгорании, рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

«Поступила информация о возгорании на платформе метро «Тверская» Замоскворецкой линии. По предварительным данным, из-за этого произошел сбой в движении на центральной части зеленой ветки», — пояснил он.

При этом очевидцы сообщили изданию, что в метро чувствуется слабый запах гари.
В свою очередь в департаменте транспорта Москвы подчеркнули, что все системы Московского метрополитена работают штатно, пишет газета «Известия».

«Ранее для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров», — объяснили сбой в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее пассажир Московского метрополитена напал на женщину за то, что она кашляла без защитной маски.
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Новости Москвы , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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