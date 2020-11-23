Поезд задымился на станции «Тверская» в метро

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Поезд задымился на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро, движение приостановлено от «Белорусской» до «Новокузнецкой», рассказал представитель экстренных служб столицы.

«На станции «Тверская» — задымление в вагоне откаточного поезда после капитального ремонта, поезд без пассажиров», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб столицы.

Из-за инцидента поезда не ходили от «Белорусской» до «Новокузнецкой». «Движение восстановлено», — добавил он.

Отмечается, что на станции «Театральная» поезда нет уже почти полчаса, по громкой связи звучит объявление «по техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом, пользуйтесь другими ветками метро». Пассажиры пересаживаются на другие линии, большого скопления людей не наблюдается.