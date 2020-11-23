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Поезд задымился на станции «Тверская» московского метро 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Поезд задымился на станции «Тверская» в метро
Фото: РИА Новости
Поезд задымился на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро, движение приостановлено от «Белорусской» до «Новокузнецкой», рассказал представитель экстренных служб столицы.

«На станции «Тверская» — задымление в вагоне откаточного поезда после капитального ремонта, поезд без пассажиров», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб столицы.

Из-за инцидента поезда не ходили от «Белорусской» до «Новокузнецкой». «Движение восстановлено», — добавил он.
Отмечается, что на станции «Театральная» поезда нет уже почти полчаса, по громкой связи звучит объявление «по техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом, пользуйтесь другими ветками метро». Пассажиры пересаживаются на другие линии, большого скопления людей не наблюдается.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил, что разрушение рельса, по предварительным данным, стало причиной затруднения движения поездов между станциями «Тушинская» и «Стрешнево» на МЦД-2 и Рижском направлении.
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Новости Москвы , Происшествия , РИА Новости
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