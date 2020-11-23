Собянин раскрыл планы по развитию наземного метро

Год назад начало свою работу новое наземное метро — Московские центральные диаметры. Миллионы жителей Москвы Подмосковья получили возможность гораздо быстрее, дешевле и комфортнее перемещаться между городом и областью. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Гигантский по масштабам проект. Сложнейшие стройки дополнительных путей, эстакад, путепроводов и подъездов. Закупка сотен современных вагонов поездов, благоустройство прилегающей территории. Субсидирование тарифов на проезд, чтобы стоимость билетов была такой же привлекательной, как и при поездках на метро. И, разумеется, реконструкция станций и строительство новых остановочных пунктов», — отметил Собянин.

По словам мэра, классические пригородные платформы с небольшими навесами от дождя и двумя-тремя лавочками для пассажиров строились в те времена, когда электричками пользовалось намного меньше пассажиров, да и представление о комфорте было совсем другим. Теперь им на смену приходят городские вокзалы, через которые ежедневно проходят десятки тысяч человек.

«Сегодня вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым мы открыли Ховрино — первую новую станцию, построенную на будущей линии МЦД-3, которая свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Хороший повод рассказать о том, как выглядят новые станции наземного метро» — добавил глава города.

Новые подходы к обустройству станций МЦД, по словам мэра, включают несколько ключевых элементов.

«Чтобы реализовать эти подходы, на пяти диаметрах МЦД предстоит благоустроить, реконструировать или построить заново больше сотни станций. Мы начали эту работу в 2018-19 годах. И даже в острый период пандемии она не останавливалась ни на одну минуту», — отметил Сергей Собянин.

Он уточнил, что за последние два года для пассажиров были открыты больше трех десятков новых и реконструированных станций МЦД в Москве и Подмосковье. О многих из них — в этом посте.