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Семь новых межрегиональных ярмарок откроют в Москве до конца года по программе «Мой район» 

Агентство «Москва» и ещё 41 6 часов назад
Новые ярмарки откроют в столице
Фото: Сандурская Софья/АГН Москва
До конца 2020 года семь межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции откроются в Москве в рамках программы «Мой район». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе программы.

«До конца года семь межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции откроют свои двери для москвичей: четыре на севере столицы и по одной в Южном и Западном административном округе, а также в Зеленограде. Жители Алтуфьевского района и Южного Тушино уже могут посетить ярмарки рядом с домом. А торговый павильон в Алтуфьево стал настоящим украшением ландшафта — он выполнен в стиле ампир. На ярмарках москвичей ждут свежие и качественные продукты от производителей из Астраханской, Брянской, Воронежской и других областей России», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на ярмарках обеспечена ежедневная уборка внутренней и прилегающей территории с применением дезинфицирующих средств.

«Для безопасности покупателей и продавцов в торговых павильонах установлены санитайзеры, а ношение масок и перчаток — обязательно. За несоблюдение этих простых правил нарушителей ждет штраф. Все ярмарочные павильоны расположены в комфортной близости с жилыми кварталами. Их шаговая доступность снимает необходимость долгих поездок в общественном транспорте за свежими продуктами в торговые центры и супермаркеты, что особенно важно в период сложной эпидемиологической обстановки», — пояснил представитель пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что ярмарочные павильоны будут работать шесть дней в неделю — со вторника по воскресенье — с 10:00 до 20:00. На данный момент в городе функционирует 36 межрегиональных ярмарок.
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