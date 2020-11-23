Новые ярмарки откроют в столице

«До конца года семь межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции откроют свои двери для москвичей: четыре на севере столицы и по одной в Южном и Западном административном округе, а также в Зеленограде. Жители Алтуфьевского района и Южного Тушино уже могут посетить ярмарки рядом с домом. А торговый павильон в Алтуфьево стал настоящим украшением ландшафта — он выполнен в стиле ампир. На ярмарках москвичей ждут свежие и качественные продукты от производителей из Астраханской, Брянской, Воронежской и других областей России», — сказал собеседник агентства.