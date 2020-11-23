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Отложить поездки: циклон «Сара» накрыл Москву 

Павел Тиунов 3 часа назад
Отложить поездки: циклон «Сара» накрыл Москву
Фото: ТАСС
В столицу пришел североатлантический циклон «Сара», который спровоцировал обильное выпадение осадков, сообщает «Царьград». Московских автомобилистов просят отложить поездки на личном транспорте.
Журналисты пишут, что Москву «заметает снегом». Осадки начали выпадать вечером 22 ноября и усилились в ночь на 23-е число. Известно, что непогода сначала захватила северо-запад столичного региона: на пути циклона встали Звенигород, Солнечногорск и Одинцово.
Сегодня коммунальщики работают в авральном режиме, пытаясь расчистить проезжую часть. Пользователи соцсетей активно постят фото с последствиями снегопада: пока дело обходится лишь заметенными автомобилями. Экстренные службы просят столичных водителей на время отказаться от поездок на личном транспорте, поскольку на дорогах очень плохая видимость и сильнейший гололед.
Синоптики заявили, что пик выпадения осадков Москва уже пережила. Дальше снегопад пойдет на спад.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в нескольких регионах России прошел ледяной дождь. Сильнее всех пострадало Приморье. Из-за непогоды в регионе были перекрыты некоторые дороги, на которые обрушились деревья. Мэрия Владивостока из-за сильного гололеда на проезжих частях запретила въезд в город большегрузному транспорту. Было отменено более 40 автобусных междугородних рейсов, задержаны три пассажирских самолета на вылет из Владивостока. Шквалистый ветер спровоцировал более 40 обрывов на линиях электропередач. В результате более 100 тысяч местных жителей остались без света. В нескольких домах было полностью отключено водоснабжение. В регионе наблюдались также неполадки с мобильной связью и интернетом. На фоне произошедших событий местные власти приняли решение ввести во Владивостоке режим чрезвычайной ситуации.
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Новости Москвы , Царьград ТВ
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