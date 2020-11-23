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Собянин открыл новую станцию Ховрино будущего МЦД-3 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
Собянин открыл новую станцию Ховрино будущего МЦД-3
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сергей Собянин совместно с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыли станцию Ховрино на Октябрьской железной дороге. В будущем она станет частью МЦД-3. Мэр Москвы отметил, что сегодня в Ховрино функционирует большой транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в состав которого входит метро, международный автобусный вокзал, а также новый вокзал железной дороги на будущем МЦД-3.

"Сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино. И это первый станционный объект на будущем МЦД-3, которым мы с Олегом Валентиновичем активно занимаемся: проектированием и его строительством", — рассказал градоначальник.

По его словам, новая станция также будет интегрирована в высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга, которую возведут в будущем. "Это будущий ход высокоскоростной железной дороги на Санкт-Петербург, платной дороги на Санкт-Петербург и Северо-Восточной хорды", — сказал Собянин, добавив, что ТПУ объединил различные виды транспорта.
Кроме того, мэр города поблагодарил главу РЖД за работу над железнодорожными проектами в период пандемии. Ранее сообщалось, что МЦД-3 в будущем свяжет Зеленоград с городом Раменское. В настоящее время в рамках реализации данного проекта строится путепроводная развязка возле станции Николаевка и тоннель на Казанском направлении МЖД. Собянин и Белозеров, в свою очередь, договорились для оптимизации сроков и стоимости работ интегрировать проекты строительства железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Олег Белозеров , РЖД , Московская область , Химки
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