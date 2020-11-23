Собянин открыл новую станцию Ховрино будущего МЦД-3 

"Сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино. И это первый станционный объект на будущем МЦД-3, которым мы с Олегом Валентиновичем активно занимаемся: проектированием и его строительством", — рассказал градоначальник.

По его словам, новая станция также будет интегрирована в высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга, которую возведут в будущем. "Это будущий ход высокоскоростной железной дороги на Санкт-Петербург, платной дороги на Санкт-Петербург и Северо-Восточной хорды", — сказал Собянин, добавив, что ТПУ объединил различные виды транспорта.

Кроме того, мэр города поблагодарил главу РЖД за работу над железнодорожными проектами в период пандемии. Ранее сообщалось, что МЦД-3 в будущем свяжет Зеленоград с городом Раменское. В настоящее время в рамках реализации данного проекта строится путепроводная развязка возле станции Николаевка и тоннель на Казанском направлении МЖД. Собянин и Белозеров, в свою очередь, договорились для оптимизации сроков и стоимости работ интегрировать проекты строительства железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".