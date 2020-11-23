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Велотрассу «Крылатское» хотят вернуть Москве 

Мария Иванова 4 часа назад
Велотрассу «Крылатское» хотят вернуть Москве
Фото: Рамблер
Власти Москвы намерены вернуть в собственность города велотрассу «Крылатское», чтобы решить накопившиеся проблемы приходящего в упадок уникального спортивного сооружения. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Экономика Москвы».
Велотрасса «Крылатское» была построена к Олимпиаде-80. До сих пор на спортивном объекте тренируются как профессионалы, так и любители. На трассе установлено более 200 рекордов.
Однако в последнее время спортивный объект приходит в упадок: нет необходимой инфраструктуры, в том числе разметки и раздевалок, а дорожное покрытие велотрека капитально не ремонтировалось ни разу с момента постройки и не отвечает современным требованиям.

«Накопилось много проблем, которые владельцы трассы не могут или не хотят решать», — отмечает официальный канал Комплекса экономической политики Москвы.

Власти города намерены вернуть трассу в собственность Москвы и создать все необходимые условия как для тренировок профессиональных спортсменов, так и для всех любителей велоспорта.

"Кластер в Крылатском интересен не только профессионалам спорта, но всем москвичам, ведущим активный образ жизни. Однако создание единого спортивного кластера осложняется неоднородностью правовых основ на те или иные объекты", — сказала Заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы Светалана Канищева.

Она пояснила, что часть сооружений, например, велотрек, являются частными.

"Необходимо привести в соответствие интересы всех сторон. Сейчас для формирования единой концепции крупного спортивного кластера ведутся переговоры с собственником трека", — добавила она.

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Новости Москвы , Правительство Москвы
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