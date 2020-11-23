В столице появились новые выделенные полосы

23 ноября в Москве начали работу новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Они заработают на 14 участках дорог, 2 из которых продолжат существующие. Всего на этих участках проходит 105 маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 смежных межрегиональных маршрутов. В сутки эти маршруты перевозят ежедневно больше 250 тысяч пассажиров. Новые участки — для приоритета общественного транспорта там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать", — говорится в сообщении.

Новый режим движения транспорта установлен на 2-й улице Машиностроения, на улицах Ленина, Лебедева, Менделеевской, Ярцевской, Островитянова, Нижняя Масловка, а также на Полярной улице, Каспийской улице, Рижской площади, Осеннем бульваре, Хамовническом Валу, в 3-м Крутицком переулке и на участке Щелковского шоссе (от 16-й Парковой улицы до МКАД), передает радиостанция "Говорит Москва"

В дептрансе призвали водителей обращать внимание на новые знаки и не занимать "выделенки", которые работают в будни и выходные дни.

Напомним, с 7 ноября все выделенные полосы в Москве начали работать в ежедневном режиме — водителям теперь запрещено выезжать на них во все дни недели. Штраф за выезд на выделенную полосу составляет 3 тыс. рублей.

"Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта, и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч соответственно. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов", — отмечали в дептрансе.