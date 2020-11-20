Рестораны проверят на запрет работы в новогоднюю ночь

Соблюдение запрета на работу в ночное время, установленного властями Москвы для снижения угрозы распространения коронавируса, проверят в ресторанах и других заведениях общепита столицы в новогоднюю ночь и последующие праздники.

Контроль за выполнением указа мэра в городе ведётся на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники, включая новогоднюю ночь, — цитирует ТАСС первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы с 10 ноября ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, заявил он. По его словам, ходить по улицам и гулять в новогоднюю ночь никто запрещать не будет.

Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы».