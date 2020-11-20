Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Рестораны Москвы проверят на запрет работы в новогоднюю ночь 

News.ru и ещё 1 34 минуты назад
Рестораны проверят на запрет работы в новогоднюю ночь
Фото: Unsplash
Соблюдение запрета на работу в ночное время, установленного властями Москвы для снижения угрозы распространения коронавируса, проверят в ресторанах и других заведениях общепита столицы в новогоднюю ночь и последующие праздники.

Контроль за выполнением указа мэра в городе ведётся на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники, включая новогоднюю ночь, — цитирует ТАСС первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы с 10 ноября ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.
Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, заявил он. По его словам, ходить по улицам и гулять в новогоднюю ночь никто запрещать не будет.
Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы».
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
News.ru: последние новости
Москвичей предупредили о скором приходе «метеорологической зимы» Москвичей предупредили о скором приходе «метеорологической зимы» В Москве загорелось историческое здание середины XX века В Москве загорелось историческое здание середины XX века Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за непогоды Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за непогоды
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение