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Роспотребнадзор временно закрыл клинику в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Роспотребнадзор временно закрыл клинику в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Столичный Роспотребнадзор на время закрыл клинику «Чайка» за непредоставление сведений о 19 пациентах с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что клиника провела пациентам 19 тестов на коронавирус. Их результаты оказались положительными. Сведения о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.
Наказание предусматривает приостановку деятельности на срок до 90 суток.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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