Удобнее и дешевле: МЦД облегчают жизнь пассажиров

Ровно год назад, 21 ноября 2019 года, в столице открыли движение по Московским центральным диаметрам: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» ( Одинцово Лобня ) и МЦД-2 «Курско-Рижский» ( Нахабино Подольск ).

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московской области и За два года Правительством Москвы ОАО «РЖД» была проделана колоссальная работа: от идеи объединить железную дорогу с подземкой до создания нового наземного метро. И проект «выстрелил»: жители получили удобные пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК) и общественный транспорт, а также единую платежную систему. МЦД сделали комфортнее жизнь более чем четырех миллионов жителей Московской агломерации. Вместо старых электричек пассажиры теперь передвигаются на комфортных современных составах, а утром можно не бояться опоздать на поезд: через пять — семь минут придет следующий. Кроме того, поездки из пригорода стали дешевле, а пересадка на метро и МЦК стала бесплатной по карте «Тройка».

Как за этот год изменилась жизнь горожан, которые регулярно ездят из области в Москву и обратно, и какие преимущества МЦД они успели оценить — в материале mos.ru.

Пять преимуществ МЦД

Тактовая частота: больше поездов, меньше интервалы

Одно из главных преимуществ МЦД — это тактовая частота движения. Пассажиры, которые регулярно пользовались пригородными электричками, теперь могут быстрее добираться до пункта назначения и не зависеть от расписания. Поезда по МЦД-1 и МЦД-2 стали ходить почти на 70 процентов чаще, с минимальным интервалом. Сейчас городские электрички в часы пик следуют с интервалом в пять — семь минут. Также были отменены привычные дневные перерывы.

Диаметры открыли новые возможности не только для тех, кто едет из области в Москву и обратно, но и для передвигающихся по городу. По статистике, пригородными поездами стали чаще пользоваться люди среднего возраста и молодежь. 15 процентов всех пассажиров «Центральной» зоны до пандемии составляли учащиеся, которые пользовались картой москвича.

Также с запуском МЦД был увеличен возрастной порог для бесплатного проезда детей — с пяти до семи лет, как в метро. За год поезда МЦД перевезли 180 тысяч таких пассажиров.

Понятная система оплаты и возможность сэкономить

Пассажиры МЦД могут оплачивать проезд с помощью карты «Тройка»: это выгоднее, чем приобретать пригородные билеты. Кроме того, это удобно (не нужно держать при себе несколько транспортных карт) и экологично (меньше бумаги тратится на билеты). Стоимость проезда списывается с карты по тарифу «Кошелек», также можно записать абонементы «Центральной» зоны или «Пригорода», в которые входят поездки на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы.

Благодаря новым тарифам за год пассажиры диаметров сэкономили около 1,5 миллиарда рублей. При этом жители Москвы экономят на ежедневных поездках до 50 процентов от прежней стоимости проезда, а жители Московской области — до 75 процентов.

Совершить бесплатную пересадку с МЦД на метро можно на 20 станциях. К 2024 году их количество увеличится до 27. Пересесть с метро на МЦД и наоборот без доплаты можно в течение 90 минут с момента первой валидации. Если раньше пассажир для пересадки с электрички на метро покупал еще один билет, то теперь он оплачивает свою поездку один раз картой «Тройка».

mos.ru

За год работы диаметров пассажиры совершили более 16,5 миллиона бесплатных пересадок с МЦД на метро. Из них 16,8 тысячи — на новых станциях Рабочий поселок МЦД-1, Бутово и Красный Строитель МЦД-2, которые заработали с сентября этого года.

Новые комфортные поезда: Wi-Fi, места для велосипедов и не только

По МЦД курсируют в смешанном режиме с электричками из дальнего пригорода, «Аэроэкспрессами» (на МЦД-1) и «Ласточками» (на МЦД-2) современные поезда «Иволга», собранные в России.

mos.ru

«Иволги» стремительно, но при этом плавно ускоряются, что делает поездку безопаснее для пассажиров. А комфорт обеспечивают мягкие сидения, система климат-контроля, беспроводной интернет, USB-разъемы для зарядки гаджетов. В вагонах предусмотрены места для хранения багажа и крепления для велосипедов, а в туалетах установлены пеленальные столики. Новые поезда приспособлены для маломобильных пассажиров.

До конца года все поезда на МЦД планируется заменить на более современные. На МЦД-2 «Курско-Рижский» обновление парка подвижного состава уже завершено. Пассажиров перевозят новые электропоезда ЭП2Д, «Иволга» и «Ласточка». Их средний возраст — не более трех лет. Обновление поездов на МЦД-1 должно завершиться до конца 2020 года.

Современные вокзалы и интеграция в транспортную систему столицы

Несмотря на пандемию коронавируса, развитие проекта не останавливалось. Весь год велось активное строительство новых и реконструкция существующих станций. Всего за год было открыто пять новых (Волоколамская, Пенягино, Остафьево и Курьяново на МЦД-2 и Славянский бульвар на МЦД-1) и пять реконструированных станций (Опалиха и Нахабино на МЦД-2, Новодачная, Сетунь и Долгопрудная на МЦД-1).

Новые и реконструированные станции МЦД, по сути, становятся городскими вокзалами европейского уровня. Они оснащены удобными и безопасными переходами, вестибюлями с турникетами, лифтами, эскалаторами, платформами с навесами во всю длину, которые защищают пассажиров от дождя, снега и солнца.

Диаметры уже стали альтернативой метро и наземному городскому транспорту. Например, этой осенью, во время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро, в будни МЦД принимали дополнительно более 60 тысяч пассажиров этой ветки.

Открытая летом на МЦД-2 станция Курьяново улучшила транспортную доступность для 340 тысяч жителей Печатников и Марьина. Многим из них раньше приходилось добираться до ближайших станций метро на автобусах. Теперь люди могут экономить на дороге от 25 до 30 минут в день. Около станции также планируется реконструировать промзону и построить жилой квартал.

Другая станция, открытая на МЦД-2 в январе, — Остафьево — рассчитана на перспективу. Число жителей поселения Рязановское скоро увеличится за счет строительства жилых кварталов. Станция также обеспечила жителей поселка Знамя Октября и прилегающих микрорайонов Щербинки наземным метро в шаговой доступности. Для них время в пути сократилось на 10–35 минут, а расходы на проезд — до 85 процентов (при условии, что ранее пассажиры не пользовались МЦД).

Новый вокзал МЦД-1 Славянский бульвар объединил несколько видов транспорта: МЦД, метро, «Аэроэкспресс» и наземный транспорт. Теперь миллиону жителей Подмосковья не нужно ехать до Белорусского вокзала, чтобы совершить пересадку на метро или «Аэроэкспресс».

Один из самых крупных в Европе пригородных вокзалов открылся в Нахабине. Раньше здесь была обычная железнодорожная станция, а две платформы соединялись старым мостом. Теперь пассажирам доступен современный крытый надземный переход, оборудованный эскалаторами и лифтами.

На данный момент ведутся работы по реконструкции остановочных пунктов: Тимирязевская, Каланчевская, Баковка и Подольск. К 2024 году на маршрутах первых двух диаметров планируется построить новые остановочные пункты Петровско-Разумовская, Марьина Роща, Дмитровская, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево, а после 2024 года — остановочный пункт Илимская. Каждый новый вокзал будет соответствовать стандартам московского транспорта.

Строительство и реконструкция станций МЦД ведется по специальной технологии, круглосуточно и без остановки движения поездов.

В будущем планируется открыть еще три диаметра: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» (от Пушкина до Домодедова).

mos.ru

Сервисы для пассажиров

К открытию двух первых диаметров схему МЦД интегрировали в карту метро, в том числе — в приложении «Метро Москвы» . Пассажиры смогли построить новые маршруты и увидеть пересадки с метро на диаметры. За год пользователи приложения построили более 7,5 миллиона маршрутов по МЦД.

Помочь маломобильным гражданам, передвигающимся по МЦД, всегда готовы сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). С момента запуска МЦД они оказали содействие тысяче пассажиров. Чаще всего за помощью обращаются слабовидящие, люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники ЦОМП бесплатно сопровождают их по всему маршруту, в том числе с пересадками между МЦД, метро и МЦК, а также помогают на территории вокзалов, автовокзалов и при следовании к городским социальным объектам.

В августе на всех станциях диаметров разместили плакаты проекта «Книги в метро». QR-коды дают доступ к онлайн-библиотеке. Самой читающей с момента старта проекта стала станция Стрешнево МЦД-2. А в тройку наиболее часто скачиваемых произведений вошли «Невский проспект» Н.В. Гоголя, «Толстый и тонкий» А.П. Чехова, « Анна Каренина » Л.Н. Толстого.

Максимальная безопасность в условиях пандемии

С марта 2020 года на МЦД усилены санитарные требования. Каждые два часа антисептиками обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры на станциях: турникеты, валидаторы, аппараты по продаже билетов, кассовые окна, информационные стенды.

Три раза в день проводится влажная уборка и дезинфекция в поездах. Во время ночной стоянки весь подвижной состав обрабатывают холодным туманом. Это позволяет обеззараживать абсолютно все поверхности: антибактериальный пар проникает в самые труднодоступные места.

Кассиры, контролеры и локомотивные бригады перед каждой сменой проходят медосмотр и измеряют температуру. Сотрудников обеспечивают масками, перчатками и антисептиками для рук.

На станциях установлены бесконтактные санитайзеры. Как и в городском транспорте, пассажиры МЦД обязаны носить маски и перчатки, которые можно приобрести в кассах.

Московские центральные диаметры — масштабный и долгосрочный проект, а запуск МЦД-1 и МЦД-2 — это первый этап глобальной интеграции железной дороги и московского метрополитена. Это не только современные поезда, удобные пересадки и понятная платежная система. Мегапроект подарит городу и людям новую транспортную инфраструктуру.

mos.ru

За год МЦД стали неотъемлемой частью Московской агломерации. И востребованность нового наземного метро у горожан подтверждает его важность для столицы. С момента запуска пассажиры обоих диаметров совершили более 130 миллионов поездок. По МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» проехали 61 миллион человек, а по МЦД-2 «Курско-Рижский» — 69 миллионов.