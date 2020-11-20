На дорогах города Одинцово идёт установка ограждений

На дорогах города Одинцово ведётся монтаж тросовых ограждений на осевых линиях дорог. Подобный вид защиты хорошо зарекомендовал себя на трассах Московской области . В частности — на Можайском шоссе в Одинцовском округе.

Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что новые тросовые ограждения устанавливаются в местах повышенной аварийности.

«В соответствии с муниципальным контрактом тросовая защита на осевых линиях дорог появится на улице Говорова и, конечно, на Можайском шоссе. Определяя места установки, мы в первую очередь думали о безопасности. Тросовые ограждения значительно безопаснее жестких систем и, что важно в условиях города, занимают меньше места», — отметил Андрей Иванов.

Тросовые ограждения начали эксплуатироваться в России сравнительно недавно. Они предназначены не для жёсткой остановки транспортного средства, а для мягкого предотвращения выезда на полосу встречного движения. Наезд на систему, в которой используются предварительно натянутые тросы, подвешенные на свободно установленных в гильзы стойках, уже доказал свою эффективность.

Во время удара кинетическая энергия автомобиля рассеивается за счет потерь на трение в систем. При этом динамический прогиб и растяжение троса остаются небольшими. Обращает на себя внимание и тот факт, что натянутые тросы мешают пешеходам переходить дорогу в неустановленных местах.