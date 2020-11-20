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На дорогах города Одинцово идёт установка тросовых ограждений 

Вести Подмосковья 1 час назад
На дорогах города Одинцово идёт установка ограждений
Фото: администрация Одинцовского городского округа
На дорогах города Одинцово ведётся монтаж тросовых ограждений на осевых линиях дорог. Подобный вид защиты хорошо зарекомендовал себя на трассах Московской области. В частности — на Можайском шоссе в Одинцовском округе.
Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что новые тросовые ограждения устанавливаются в местах повышенной аварийности.

«В соответствии с муниципальным контрактом тросовая защита на осевых линиях дорог появится на улице Говорова и, конечно, на Можайском шоссе. Определяя места установки, мы в первую очередь думали о безопасности. Тросовые ограждения значительно безопаснее жестких систем и, что важно в условиях города, занимают меньше места», — отметил Андрей Иванов.

Тросовые ограждения начали эксплуатироваться в России сравнительно недавно. Они предназначены не для жёсткой остановки транспортного средства, а для мягкого предотвращения выезда на полосу встречного движения. Наезд на систему, в которой используются предварительно натянутые тросы, подвешенные на свободно установленных в гильзы стойках, уже доказал свою эффективность.
Во время удара кинетическая энергия автомобиля рассеивается за счет потерь на трение в систем. При этом динамический прогиб и растяжение троса остаются небольшими. Обращает на себя внимание и тот факт, что натянутые тросы мешают пешеходам переходить дорогу в неустановленных местах.
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Новости Москвы , Андрей Иванов , Московская область , Одинцово
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