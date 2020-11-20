Собянин анонсировал победу над пандемией 

Победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своем сайте.
Сегодня он опубликовал материал, в котором назвал поликлиники в столице лучшими в России, работающих там врачей и медицинских сестер — опытными и преданными своему делу, а главным в настоящее время — обеспечение своевременной диагностики коронавирусной инфекции и предоставление помощи пациентам.
«Казалось бы, сейчас не до комфорта, но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — отметил градоначальник.