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Собянин анонсировал победу над пандемией 

Артём Кульша 50 минут назад
Победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своем сайте.
Сегодня он опубликовал материал, в котором назвал поликлиники в столице лучшими в России, работающих там врачей и медицинских сестер — опытными и преданными своему делу, а главным в настоящее время — обеспечение своевременной диагностики коронавирусной инфекции и предоставление помощи пациентам.
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«Казалось бы, сейчас не до комфорта, но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — отметил градоначальник.

Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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