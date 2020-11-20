Свыше 760 тысяч цветков высадили на ВДНХ 

На территории ВДНХ с октября по ноябрь высадили около 763 тысяч цветов, которые распустятся весной следующего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Все эти растения относятся к луковичным и клубнелуковичным, их традиционно высаживают до первого снега. Перед осенней посадкой специалисты по озеленению готовили почву. Для улучшения ее качества и структуры было использовано порядка 520 кубических метров органических удобрений»

Большинство высаженных цветов — это тюльпаны. На ВДНХ представлены более 50 сортов этих красивых цветов. Гости смогут любоваться ими на Центральной алее, около арки главного входа, у павильона «Рабочий и колхозница», «Москвариума», Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других частях выставки.

С наступлением весны и теплой погоды на ВДНХ распустятся более миллиона цветов более чем 300 разновидностей. Гости смогут увидеть и многолетние растения, и дикоросы, и луковичные культуры. ​